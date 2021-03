Keuzestress door vele talenten Van Aert: "Grote rondes? Alleen als hij zelf wil"

Sprinten, dokkeren over kasseien, tijdrijden, klimmen... Het lijstje kwaliteiten van Wout van Aert lijkt eindeloos. In Tirreno-Adriatico bewees hij ook klassementsambities te mogen hebben. "Dit smaakt naar meer", ziet ook Merijn Zeeman, de ploegleider van Jumbo-Visma.

Zelfs bij Jumbo-Visma vielen de monden open van verbazing na Tirreno-Adriatico: Van Aert won de eerste etappe in de sprint, liet ex-Tourwinnaars achter zich in het klimwerk, en gaf wereldkampioen Filippo Ganna het nakijken in de afsluitende tijdrit. "We zijn ontzettend onder de indruk", zei ploegleider Merijn Zeeman. "Hij heeft een fantastische wedstrijd gereden. Hij is zo compleet. Hij is echt boven onze verwachtingen gegaan." Had hij met een beter team nog hoger kunnen mikken dan een 2e plek in het eindklassement? "Dat is inderdaad een interessante discussie", aldus Zeeman. "In de slotklim naar Prati di Tivo reed Wout op kop van een elitegroepje met de allerbesten van de wereld. Hij was dus wel zeer goed omringd toen Pogacar 35 seconden voorsprong nam."

"Klassiekers blijven het hoofddoel van Wout"

Van Aert heeft alvast ontdekt dat hij een eindzege in een rittenkoers kan nastreven. "Hij heeft inderdaad laten zien dat hij kan meedoen voor een eindklassement", bevestigt Zeeman. "Dat geeft informatie voor de toekomst." Of hij meer rittenkoersen op zijn wielerkalender zal zetten, is niet duidelijk. "In 2022 zitten we weer rond de tekentafel. Dan zijn er geen Olympische Spelen en is er na de Tour wat extra ruimte." "De klassiekers blijven zijn hoofddoel. Maar het is duidelijk dat hij veel smaken heeft: veldrijden, tijdrijden, sprinten, een eindklassement... Hij heeft veel mogelijkheden en dit smaakt naar meer. Hij zal wel eens voor het klassement willen gaan in een rittenkoers."

We hebben in elk geval de kennis en expertise in het team om Wout te begeleiden in het grote rondewerk. Voor ons is het dus om het even. Merijn Zeeman, ploegleider Jumbo-Visma