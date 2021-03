Coronavirus houdt flink huis bij Charleroi: 6 spelers en 5 stafleden besmet

Vorige week testte Lukasz Teodorczyk als eerste positief bij Charleroi. Bij een nieuwe testronde in het weekend kwmaen daar nog drie nieuwe gevallen bij: Cédric Berthelin, Kaveh Rezaei en Amine Benchaib.

En daarmee was de ellende nog niet voorbij, want bij de testen van maandag kwamen opnieuw enkele positieve gevallen aan het licht. Ook Saido Berahino, Joris Kayembe en Ognjen Vranjes zijn immers besmet.

Daarnaast testten ook vijf leden van de technische staf positief: Karim Belhocine, Frank Defays, Samba Diawara, David Dalmut en Damien Januel. Ook bestuurslid Pierre-Yves Hendrickx is besmet.

De besmette personen werden allemaal in quarantaine geplaatst. Woensdag wordt er een nieuwe testronde georganiseerd, in opdracht van de Pro League voor het competitieduel van zaterdag tegen Beerschot. Vanaf zeven besmettingen in de spelersgroep kan een wedstrijd uitgesteld worden.