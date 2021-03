Copiloot woest dat hij na 23 jaar opzij wordt geschoven door Sébastien Loeb

9 wereldtitels, 79 WK-rally's gewonnen en 119 podiumplaatsen. Sébastien Loeb en Daniel Elena hebben samen heel wat watertjes doorzwommen.

Ze stonden samen ook vijf keer aan de start van de Dakar Rally, maar na de tegenvallende prestaties dit jaar in Saudi-Arabië krijgt Elena de rekening gepresenteerd.

"Na vijf Dakars zijn we met het team tot de conclusie gekomen dat het beter is om iets anders te proberen", schrijft Loeb op sociale media. "Het doet me veel hartzeer dat we in 2022 niet meer als teamgenoten aan de start komen."