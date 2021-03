Clement: "Spelers die corona gehad hebben, recupereren minder snel"

"Het is niet zo dat je kan terugkeren na corona en dat je dan na twee trainingen opnieuw de speler bent die je daarvoor was. Dat moet weer opgebouwd worden en ik denk dat het een verhaal van weken zal zijn om iedereen opnieuw naar zijn top te krijgen."

"Ik voel dat ik slechter recupereer en dat is bij die spelers ook het geval", zegt coach Philippe Clement, die zelf ook erg ziek was van het virus. "Ze klagen er allemaal over. Niemand zit al opnieuw aan zijn topniveau."

"De spelers die corona gehad hebben, klagen allemaal dat ze kracht missen om explosief te zijn en dat ze minder snel recupereren. Het heeft echt heel veel effect op je lichaam."



"Voor ons als club is het belangrijk om de belasting over de hele ploeg te verdelen. Dat moeten we echt goed onder controle houden. Daar is de volledige staf elke dag mee bezig."



"De jongens hebben nu twee dagen vrij en na die twee dagen zullen de spelers die corona gehad hebben extra krachtoefeningen krijgen om weer naar hun topniveau te kunnen groeien."



"En als er binnenkort spelers vertrekken voor de interlands zullen we ook goed moeten communiceren met de nationale ploegen, zodat die spelers ook daar iets extra's kunnen doen of eventueels iets minder."