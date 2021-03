Wie is beste zwaargewicht? Joshua en Fury akkoord om het uit te vechten

Anthony Joshua en Tyson Fury dansen al even rond elkaar, maar tot een confrontatie kwam het nog niet. Joshua verdedigde in december wel met succes zijn wereldtitels bij de IBF-, WBO- en WBA-bonden tegen de Bulgaar Kubrat Pulev.

Een bokskamp tussen de twee wereldkampioenen bij de zwaargewichten was daarna niet meer te vermijden. Volgens bokspromotor Eddie Hearn zijn Joshua en Fury akkoord om in twee gevechten te beslissen wie het beste zwaargewicht is.

Tyson Fury (32) wacht al een jaar op zijn volgende kamp, sinds hij Deontay Wilder knock-out sloeg en de WBC-titel veroverde. De "Gypsy King" werd in 2015 al eens wereldkampioen door Vladimir Klitjsko te verslaan.

Tyson Fury werd in 30 duels nog nooit verslagen, maar één kamp tegen Deontay Wilder eindigde onbeslist. Anthony Joshua verloor al één keer verrassend tegen de Mexicaan Andy Ruiz.

Volgende maand zou ook de knoop worden doorgehakt waar en wanneer de twee Britten elkaar in de ogen kijken.