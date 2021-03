VIDEO: Carr smakt pijnlijk tegen verkeersbord in Tirreno-Adriatico

Simon Carr kon een verkeerseiland in Fermo niet meer ontwijken en smakte op een verkeersbord. De Brit moest even bekomen, maar kon de voorlaatste etappe in de Tirreno-Adriatico toch nog afwerken.

"Bedankt aan iedereen die vroeg of ik oké was na mijn crash", schrijft hij op Instagram. "Als je me tegen 45 kilometer per uur tegen een verkeersbord wil zien knallen, swipe dan eens naar links."

"Ik heb wat blauwe plekken op mijn rechterzij en mag een goede tijdrit vergeten. Maar nu ik de beelden opnieuw heb gezien, mag ik blij zijn dat ik nog op de fiets kan kruipen."

Carr was tot nu toe een van de klimrevelaties in de Italiaanse rittenkoers. In de koninginnenrit naar Prato di Tivo eindigde hij nog in de top 10.