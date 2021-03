Uw gids voor Nokere Koerse 2021: parcours, deelnemers, livestream

Als opstapje naar Milaan-Sanremo van komende zaterdag wordt er deze week weer gekoerst op Vlaamse bodem. Nokere Koerse staat op woensdag 17 maart op het programma. Lees hier de belangrijkste informatie over de eendagskoers.

Zo was het vorig jaar:

Vorig jaar viel Nokere Koerse in het water door de eerste golf van de coronacrisis, Cees Bol is de laatste man op de erelijst. De Nederlander verraste vriend en vijand in 2019 op Nokereberg.

Het parcours:

De organisatie van Nokere Koerse heeft de route niet (in detail) vrijgegeven door de coronamaatregelen. Om 12.30 u verlaat het peloton Deinze voor een fietstocht van 195 kilometer. De finish wordt rond 17.15 u verwacht. De Tiegemberg is de eerste helling van de dag, uiteraard is Nokereberg de scherprechter in de plaatselijke rondes van zo'n 30 kilometer. De renners krijgen meer dan voldoende kansen om de aankomst te verkennen, want Nokereberg wordt 5 keer getemd.

De deelnemerslijst:

De organisatie zal de startlijst op deze pagina publiceren. Er staan 13 WorldTour-teams aan de start. De meest opvallende namen (op de voorlopige inschrijvingslijst): Mark Cavendish, Tom Pidcock, Sep Vanmarcke, Edward Theuns, Jasper Philipsen, Timothy Dupont.

Mark Cavendish is de kopman bij Deceuninck-Quick Step.

Live bij Sporza:

Op onze website en in onze app volgen we de koers van start tot finish.

De uitzending op Eén begint om 14.45 u. Dan kunt u de koers ook met livestream bekijken op onze website en in onze app.

Sporza Wielermanager:

Ook Nokere Koerse maakt deel uit van onze Sporza Wielermanager. Vergeet uw ploeg dus niet aan te passen.

Nokere Koerse (vrouwenwedstrijd)