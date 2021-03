Shorttrackster Hanne Desmet: "Wil op Spelen meedoen voor de finales"

Hanne Desmet is twee weken geleden met een zilveren medaille teruggekeerd na het WK shorttrack. De vicewereldkampioene op de 1.000 meter was zondag te gast bij Sporza op Radio 1 en blikte ook al eens vooruit op de Winterspelen.

Hanne Desmet heeft zichzelf niet verrast op het voorbije WK. "Ik wist wel dat het erin zat. Op training ging het heel erg goed, net als in de voorbereiding en in de selectierondes. Ik wist dus wel dat er iets mogelijk was", vertelt ze. Nochtans was het EK enkele weken eerder geen groot succes. "Dat EK kwam nog te vroeg voor mij", legt Desmet uit. "Sinds september had ik 3 maanden niet op het ijs gestaan door een rugblessure. Ik had toen gewoon nog niet het niveau van het WK." Desmet veroverde op het WK zilver op de 1.000 meter, na de ongenaakbare Suzanne Schulting. "Wij trainen samen en ze gunt het mij echt. Ze was heel blij om eindelijk eens samen met mij op het podium te kunnen staan."

"Ook op de 1.500 meter, mijn favoriete afstand, had een medaille erin gezeten. Ik lag op een medaillepositie, maar werd aangereden en ik viel. Dat was heel spijtig." Enkele Aziatische toplanden stuurden hun kat naar het WK. Hoe moeten we het niveau inschatten? "Het klopt dat shorttrack in Zuid-Korea heel groot is, maar toch was het niveau op het WK nog erg hoog. De nummers 1 en 3 van de Spelen waren er wel gewoon bij in de finale", weet Desmet. "Op welk vlak ik zelf nog beter kan worden? Ik kan zowel technisch als tactisch nog progressie maken. En ik moet ook nog meer oefenen om wedstrijden te winnen. Dat kun je alleen maar doen door heel veel wedstrijden te schaatsen."

Suzanne Schulting en Hanne Desmet

"Meedoen voor finales op de Winterspelen"

Volgend jaar zijn er de Olympische Winterspelen in Peking. Ondanks haar zilveren medaille is Hanne Desmet nog niet zeker van een ticket. "De selectietoernooien zijn pas volgend jaar", klinkt het. "Er zijn vier Wereldbekers en daar moet je op elke afstand top 32 zijn om naar de Spelen te mogen. Dat mag geen probleem zijn. In Peking wil ik meedoen voor de finales. Dat niveau zit er zeker in." "Ik heb nu een rustperiode van een maand en daarna begint de opbouw naar volgend seizoen toe, met fietsen en krachttrainingen. Vanaf juni gaan we opnieuw op schaatsstages." Tussendoor studeert Desmet ook nog voor handelsingenieur. "Ik ben nu aan mijn master bezig, maar het gaat traag", lacht ze. "Zolang ik aan sport doe, werk ik mijn studies aan een rustig tempo af."

Hanne Desmet was zondag te gast bij Sporza.

"Heel belangrijk om met Nederlanders te kunnen trainen"