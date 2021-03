Ronaldo claimt nu wel record topschutter aller tijden: "Uit respect voor Pelé"

Verschillende media riepen enkele weken geleden al Ronaldo tot topschutter aller tijden in officiële wedstrijden uit, toen de Portugees de kaap van 760 rondde. Hij zou toen de Oostenrijkse en Tsjechoslovaakse aanvaller Josef Bican, een goalgetter in de jaren 30 en 40, voorbijgestoken zijn.

De Tsjechische bond liet toen evenwel het totaal van Bican nog eens hertellen en kwam op 821 uit. Dat getal liet Ronaldo voor wat het was: hij claimde wel gisteravond de nieuwe recordman te zijn, toen hij de 767 van Pelé overschreed.

"Ik heb een onvoorwaardelijke bewondering en respect voor meneer Edson Arantes do Nascimento (Pelé). De reden dat ik pas op dit moment over het record rep is omdat voor mij het aantal van Pelé op 767 stond. Ik tel ook zijn 9 doelpunten voor het staatsteam van Sao Paulo én zijn enige goal voor de Braziliaanse militaire ploeg mee", schreef de 36-jarige Ronaldo op Instagram.



"Vandaag, de dag dat ik aan 770 officiële goals zit in mijn profcarrière, gaan mijn eerste woorden naar Pelé. Er is geen enkele speler ter wereld die niet grootgebracht is met de verhalen over zijn wedstrijden, zijn doelpunten en zijn sucessen. Ik ben daar geen uitzondering op."

"Daarom ben ik vervuld van trots en vreugde dat ik zijn record heb verbeterd en aan de top van de mondiale topschutterslijst ben geraakt. Hier had ik nooit van gedroomd, toen ik een kind was op Madeira."