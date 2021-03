"Roger Maes was de beste Belgische volleyballer aller tijden"

Fernand Walder maakte deel uit van de Belgische ploeg die deelnam aan de Spelen van Mexico 1968. "Roger Maes was misschien wel de beste

volleyballer uit de Belgische geschiedenis", meent Walder.

"Er werd destijds in een 2-4 systeem gespeeld, als spelverdeler moest je dus ook kunnen aanvallen. Wel, Roger was briljant als spelverdeler én als aanvaller."



"Hij had een geweldige sprongkracht. Ik herinner me dat we op een bepaald moment om 19.30 u moesten trainen, Roger werkte tot 18 u en kwam dan op het laatste moment op de training aan. Hij vraag dan een setup te geven en hij sloeg - zonder opwarming - de bal via de grond tegen het plafond."

"Ik heb Roger zalen in vervoering zien brengen, hij was onwaarschijnlijk goed. Hoewel… hij leefde niet echt voor de sport. Roger was een levensgenieter en dronk graag een pintje. Maar mocht hij nu spelen dan zou

hij ongetwijfeld bij een buitenlandse topploeg terecht kunnen. Ik plaats hem op nummer 1 in het lijstje van beste Belgische volleyballers ooit."