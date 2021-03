Peter Vandenbempt: "Vincent Kompany is niet onaantastbaar bij Anderlecht"

Anderlecht slaagde er gisteren niet in om zich tegen 10 Genk-spelers te plaatsen voor de bekerfinale. "Het excuus van de jonge spelers gaat minder en minder op", zegt Peter Vandenbempt. "Intern wordt Kompany in vraag gesteld en bevraagd."

"Anderlecht heeft nood aan prijs om status van topclub te behouden"

Ik denk dat de klap voor de club Anderlecht en voor iedereen die er intern bij betrokken is, niet overschat kan worden. De coach en het management hebben de spelers van bij het begin van de bekercampagne heel duidelijk gemaakt dat de bekercompetitie de belangrijkste van allemaal is. Waarom? Omdat Anderlecht met bekerwinst verzekerd is van Europees voetbal, maar ook omdat heel Anderlecht voelt dat deze club na 4 jaar zonder trofee nood heeft aan een prijs om de status van een topclub te behouden. Ze willen geen traditieclub worden die het moet hebben van het verleden. Dat de beker zo belangrijk is, is de hele week lang herhaald. Als ik me niet vergis was er ook een extra bekerpremie voorzien. Voor iedereen die op het veld stond, was het duidelijk dat dit een ongelooflijk belangrijke wedstrijd was. Als je die dan verliest, dan is dat somber en ongerust ontwaken. Zeker in de wetenschap dat er nog een verstikkende druk ligt om toch nog Play-off I te halen. En dat wordt geen sinecure door het programma (Antwerp, Club Brugge, STVV en Zulte Waregem) en het gebrek aan regelmaat.

"De manier waarop Trebel de dingen vastgrijpt, daar heeft Anderlecht nood aan"

Er valt eigenlijk niets af te dingen op de kwalificatie van Racing Genk. De hele wedstrijd lang had ik gisteren het gevoel dat Genk de betere ploeg was. Genk stond met meer vertrouwen te voetballen, met meer ervaring en was slimmer. Anderlecht had af en toe opflakkeringen. Op basis van die 2 kansen voor El Hadj en Mukairu hadden ze ook gelijk kunnen maken. Maar over het algemeen gesproken was het toch te weinig van Anderlecht. Het excuus van de jonge spelers gaat minder en minder op. Diaby is een man met heel veel ervaring, maar hij heeft niets bijgebracht. Sambi Lokonga, die de voorbije maanden heel veel goeds heeft gedaan, was gisteren onzichtbaar. Hij kan zich niet in de wedstrijd knokken. Miazga, die toch heel lang een heel solide verdediger is geweest, gaat bij de eerste goal in de fout. Ook Lawrence ging in de fout, hij is ook geen jonge onervaren speler. Als die paar zekerheden ook wegvallen, dan schiet er niet veel meer over. Ik denk dat het voor de laatste paar wedstrijden duidelijk is dat de inbreng van Trebel wel iets teweegbracht. Hij heeft wat mij betreft gesolliciteerd naar een basisplaats. De manier waarop hij de dingen vastgreep, daar heeft Anderlecht nood aan.



"Kompany is niet onaantastbaar omdat hij Kompany is"

Van buitenaf heb je misschien de indruk dat Vincent Kompany onaantastbaar is en zijn ding doet. Maar intern is dat niet waar. Intern wordt Kompany in vraag gesteld en bevraagd. Er wordt veel met hem gepraat. Bij Anderlecht zijn ze heel ontevreden over de resultaten na Nieuwjaar. Het tegendeel zou uiteraard verbazen. Anderlecht heeft in 5 thuiswedstrijden in 2021 een penaltygoal gemaakt, een goal tegen Cercle en gisteren een goal tegen Genk. Anderlecht kan geen thuiswedstrijden meer winnen en kan nauwelijks een goal maken. Enkel Moeskroen heeft minder veldgoals gemaakt dan Anderlecht in de Jupiler Pro League. Anderlecht heeft er 30 gemaakt, Moeskroen 25. Cijfermatig is het voor Anderlecht een catastrofe na Nieuwjaar. Het is enkel omdat de andere teams het niet beter doen dat Anderlecht nog in de running is voor Play-off I. Ik denk dat er bij Anderlecht optimisme was bij de winterstop. Het stond toen vrij goed geklasseerd. Ze hebben toen gedacht: "We zullen nu stappen vooruitzetten, constanter worden, eens 3 à 4 matchen op een rij winnen en ons verankeren in Play-off I." Maar het omgekeerde is waar gebleken. Als Anderlecht ook nog eens in Play-off II tuimelt en 6 of 7e eindigt, dan zal er toch wel een evaluatie volgen. Ik denk niet dat Vincent Kompany onaantastbaar is omdat hij Vincent Kompany is.