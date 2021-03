Noa Lang toch opgeroepen voor Nederland, maar wel voor EK U21

Geen Noa Lang in voorselectie van Oranje ...

"Ik heb een aantal jongens niet opgenomen in onze voorlopige selectie, zo kunnen ze het EK met Jong Oranje meemaken", vertelt De Boer.

De trainer van het Nederlandse elftal heeft andere plannen met Lang: "Voor de ontwikkeling van jonge spelers is het goed om wedstrijden op een eindtoernooi te spelen."

Noa Lang werd in de wandelgangen van het Nederlandse voetbal getipt als mogelijke debutant bij het A-elftal van Oranje. Toch liet De Boer de smaakmaker van Club Brugge uit zijn voorselectie voor de duels tegen Turkije, Letland en Gibraltar later deze maand.

... wel een selectie voor het EK U21

Vandaag stroomde de selectie voor het EK onder 21 jaar binnen. Daar staat Noa Lang wel op de lijst. De flankaanvaller van Club krijgt zo toch erkenning voor zijn knappe prestaties van de voorbije maanden. Zijn teller staat dit seizoen al op 12 goals en 7 assists in de JPL.

De EK-groepsfase van het EK U21 wordt al in maart afgewerkt. Jong Oranje neemt het in zijn poule op tegen Roemenië, Duitsland en Hongarije. Woensdag 24 maart moeten Lang en co een 1e keer aan de bak tegen Jong Roemenië, op 27 maart volgt Duitsland, op 30 maart Hongarije.

Noa Lang zal zijn spitsenmaatje bij Club Brugge Charles de Ketelaere niet tegenkomen op het EK. De Belgische beloften lieten zich op de laatste speeldag in de luren leggen door Bosnië en liepen zo een EK-ticket mis.

Club Brugge zal Lang ook niet moeten missen in de Jupiler Pro League. De groepsfase van het EK U21 valt samen met de interlandbreak van de A-ploegen. Het vervolg van het toernooi wordt na de competitie afgewerkt.