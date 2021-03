Met deze beloftes ronselen initiatiefnemers 1B-hervorming stemmen

Heronderhandeling tv-akkoord voor OHL en Beerschot

Een extra jaar met 18 clubs in 1A is voor een aantal teams al voldoende reden om akkoord te gaan met de dodelijke (belofte)injectie voor 1B. Maar andere teams hebben nog een zetje nodig.



Van OH Leuven en Beerschot werd vanuit hun nog zeer recente ervaring met de problemen van 1B toch enige solidariteit verwacht met de clubs die ze er in de zomer hebben achtergelaten.

Maar er is OHL en Beerschot een heronderhandeling van het tv-akkoord beloofd. Bij een extra jaar met 18 clubs in 1A moeten zij het in principe ook volgend seizoen nog met fors verminderd televisiegeld stellen. In ruil voor hun stem kan daar alsnog over gepraat worden.

Voor 1B-clubs Deinze en Lierse K. worden andere methoden gebruikt. Lierse K. – rode lantaarn in 1B - wordt afgedreigd met degradatie naar het amateurvoetbal als het niet instemt met de hervorming. Een loos dreigement, want er is al beslist dat er geen stijgers zijn vanuit 1e amateur en dus kan Lierse K. niet degraderen.

Deinze krijgt dan weer een extra jaar om zijn infrastructuur conform de geldende voorschriften van 1B aan te passen. Beide clubs zouden bereid/gedwongen zijn om dan maar akkoord te gaan.