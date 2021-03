Loranne Smans na WK snowboard: "Top 10 van de wereld, ik ben super tevreden"

"Ik weet niet waarom het in de wedstrijd niet lukte. Ik wil het weer niet inroepen als excuus, maar het sneeuwde en de wind was veranderlijk en dat heb ik wellicht een beetje fout ingeschat. Na de tweede run was ik heel teleurgesteld, maar ik moet het proberen af te sluiten en te focussen op het volgende."

Loranne Smans miste nipt de finale op de slopestyle met de 9e plaats in de kwalificaties. Dat resultaat kon ze in de kwalificaties van de Big Air niet herhalen, onze landgenote kwam bij haar twee sprongen ten val.

"Ik ben toch tevreden over het WK", zegt Smans. "Ik wil mijn mindere resultaat op de Big Air niet laten overheersen. Ik ben heel blij met mijn 9e plaats op de slopestyle. Top 10 van de wereld, overall ben ik super tevreden."

"Het is natuurlijk makkelijk om achteraf te zeggen, maar de top 10 had er misschien wel ingezeten als ik een sprong had kunnen landen. Voor de finale was het net wel of net niet, want het niveau was heel hoog."

Het WK betekent niet het einde van het seizoen voor Smans. "Hier in Aspen staat nog een WB-manche op het programma en daarna is er ook nog een WB-manche in Zwitserland. Daarna kan ik even naar huis."

En dat heeft ook zijn voordelen. "Ik kijk ernaar uit om te trainen, want in zo’n wedstrijdweek kun je niet veel trainen. Je hebt maar beperkte uren waarin je op het parcours mag. Jammer, want zo sta je niet zo heel veel op je plank."