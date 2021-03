Krikemans: "Als je de beelden achteraf ziet, besef je dat het een veldslag was"

Download de podcast 15 minutes of fame

Vechtpartij haalt CNN

"Alles ging heel snel. Het startte en was ook meteen gedaan, maar als je daarna de beelden ziet op televisie, besef je wel dat het een veldslag is geweest."

"Er was een schermutseling nadat de bal was buitengegaan. Er werd geduwd en getrokken en heel snel liepen alle spelers naar de linkerzijde van het veld", herinnert Michael Krikemans zich 20 jaar later. "Er werd geslagen en getrokken."

Maar het laatste fluitsignaal zal uiteindelijk nooit weerklinken in Deurne. De spanning die zich in de heenmatch in Belgrado had opgehoopt, explodeert net voor de rust.

Het is 6 februari 2001. In de Arenahal in Deurne komt Rode Ster Belgrado op bezoek voor de terugmatch van de 1/8e finales van de Saporta Cup, de tweede Europese clubcompetitie op dat moment. De heenmatch in Belgrado wint Antwerpen verrassend met 89-93 en dus zijn de belangen in de terugmatch bijzonder groot.

Het gebeurt niet vaak dat de Amerikaanse nieuwszender CNN beelden toont van een Belgische basketbalploeg. Begin 2001 verschenen toenmalig RB Antwerpen-coach Tony Van den Bosch en spelers als Pieter Loridon, Paul Bayer en Stefan Sappenberghs wel in huiskamers over de hele wereld.

VIDEO: Het journaalverslag van de vechtpartij

"Je moet er tegen kunnen dat er satire van gemaakt werd"

De volgende dag springt niet alleen CNN op de wedstrijdbeelden. Alle kranten en alle media besteden er ruime aandacht aan. Tony Van den Bosch mag het komen uitleggen in De Laatste Show, maar de grote mediaheld is toch de enige speler op het wedstrijdblad die niet had meegevochten: Michael Krikemans.

Het satirische programma Man bijt hond gaat hem opzoeken in zijn klas in de topsportschool. Het levert amusante televisie op waarin een klasgenoot meteen aangeeft dat hijzelf zeker wel had meegevochten en waarin bokser Freddy De Kerpel en bokskenner Jef Van Driessche de beelden analyseren alsof het een echte boksmatch was.

"Dit voorval was niet positief voor de sport, dat staat buiten kijf. Dat er op dat moment een satire van werd gemaakt, daar moet je mee kunnen leven", blikt Michael Krikemans terug. "Als je daar niet mee kan leven, moet je geen topsporter worden. Of ook geen acteur bijvoorbeeld."

In aflevering 3 van onze podcast 15 minutes of fame vertelt Michael Krikemans het volledige verhaal. Wat er precies gebeurde? Waarom de spanning in Belgrado al te snijden was? Of hij er spijt van heeft dat hij niet tussen kwam? En hoe zijn naam later nog eens in de media terechtkwam, maar dan om een minder positieve reden.