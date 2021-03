Jongste speler in NBA schrijft geschiedenis bij zijn eerste basisplaats

Aleksej Pokusevski, 2,13m en nauwelijks 91 kilogram droog aan de haak, belandde na de draft van vorige zomer bij Oklahoma City Thunder. De boomlange Serviër had in de voorbije maanden al sporadisch flitsen van zijn klasse getoond, maar ontplofte afgelopen nacht bij zijn eerste basisplaats.

In de match tegen Memphis tekende de in december 19 jaar geworden Pokusevski voor 23 punten en 10 rebounds. Hij is de jongste speler in de NBA-geschiedenis met 20 of meer punten, 10 of meer rebounds en 5 of meer gelukte driepunters in één wedstrijd.

OKC-coach Mark Daigneault gelooft in de jonge Serviër. "Deze prestatie zal hem veel vertrouwen geven. Als het in de toekomst eens minder gaat, wat zeker zal gebeuren, kan hij zich optrekken aan deze wedstrijd", aldus Daigneault.

"Mijn ploegmaats geloven in mij en ik geloof in hen", reageerde de piepjonge Serviër zelf na zijn sterke prestatie. "Ze praten veel met mij en geven me vertrouwen. Het is geweldig met zulke spelers om je heen."