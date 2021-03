Het heilige voetbalgras dient even als urinoir, acrobatische vloer en tatami

Als de nood het hoogst is...

Als je moet, dan moet je. Tijdens een Braziliaanse bekerwedstrijd tussen Boavista en Goias bakende ref Ribeiro Serafim zijn territorium wel op een heel opvallende manier af. Hij zag de middenstip even als urinoir en liet het dan maar lopen.

Knap staaltje uitverdedigen bij Leeds United

Als Leeds United speelt, valt er altijd wel iets te beleven. In de match tegen Chelsea zag Luke Ayling zijn ploegmaat Diego Llorente even als ideaal tussenstation om het leer via de lat tot bij doelman Meslier te krijgen. Een potje flipperkastvoetbal om van te smullen.

Streeft Buijs stiekem een carrière als judoka na?

In Nederland liet Groningen (6e) zich verrassen door hekkensluiter Emmen, het werd 1-1. Dat was duidelijk niet naar de zin van trainer Danny Buijs. In alle commotie vergiste de trainer zich even van sport. Buijs ontpopte zich tot een ware judoka en greep Bijl, de rechtsachter van Emmen, bij de kraag. Bijl bood niet veel weerwerk en werd genadeloos op zijn rug getorpedeerd: ippon!



Mats Seuntjes krijgt geel. Of toch niet?

In de match tussen VVV-Venlo en Fortuna Sittard in de Eredivisie kreeg Fortuna-middenvelder Mats Seuntjes helemaal op het einde van de match een geel karton boven het hoofd. Alleen had Seuntjes dat niet onmiddellijk door. Zijn reactie nadat hij had gehoord dat hij toch in het boekje staat, spreekt boekdelen. (vanaf seconde 40)

Moses Simon stunt en laat stunten bij Nantes