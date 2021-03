Grote belangstelling voor Carmoy en Vanderelst na EK indoor: "Het is bijna een voltijdse job"

Een grote week geleden snelde Elise Vanderelst (23) gezwind naar een gouden plak op het EK indoor in Polen. Ook Thomas Carmoy (21) kende succes en zweefde naar een bronzen medaille in het hoogspringen.

Ook hoogspringer Thomas Carmoy geniet veel belangstelling. Zijn bronzen metaal kwam nog meer onverwacht. Volgens hem zit de goede sfeer in Belgische atletiekploeg daar voor iets tussen.



"Mijn medaille was een grote verrassing. De goede sfeer in de groep heeft me daarbij zeker geholpen. We moedigen elkaar aan en we sturen berichtjes, dat is wel tof", vertelt Carmoy.



Ook Vanderelst kan dat beamen: "De sfeer in de groep is echt geweldig, iedereen steunt elkaar en dat is enorm leuk."