Eden Hazard weer geblesseerd, Zidane: "Ik kan dit niet meer verklaren"

Geen Hazard tegen Atalanta

Real Madrid kan morgenavond in de terugwedstrijd van de 1/8e finales van de Champions League geen beroep doen op Eden Hazard. Zinédine Zidane bevestigde in een persconferentie dat onze landgenoot niet fit is voor de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo.

"Tegen Atalanta zal hij er sowieso niet bij zijn, maar ik vraag de fans om te wachten op Hazard. We willen hem allemaal helpen en hopelijk staat hij er snel weer. Laat ons dus hopen dat het om een lichte kwetsuur gaat. "



"We weten allemaal wat voor een speler hij is. Iedereen wil hem op het veld zien, maar we moeten geduldig zijn en afwachten. Vroeg of laat zal hij er staan."