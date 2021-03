E3 pakt uit met veiligere afsluitingen en robot als bloemenmeisje

De nieuwe hekken debuteren dus eind deze maand in de E3 Harelbeke, maar zullen dit voorjaar onder meer ook te zien zijn in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.

"Op de barrier staan pijlen. Daarmee willen we een tunnelvisie creëren bij de renners zodat die minder de kanten gaan opzoeken. De afsluiting heeft inkepingen waarin de organisator zijn publiciteitsborden kan aanbrengen zonder dat die enig gevaar kunnen opleveren. Zo zijn we weer een stap dichter bij een iets veiliger manier in het wielrennen."

"Het is de bedoeling dat bij een valpartij tijdens een massasprint de impact zo klein mogelijk is en daardoor ook de lichamelijke letsels van de renners tot een strikt minimum beperkt worden."

"De Race Barrier kan opgevuld worden met water of zand waardoor hij zwaarder wordt en bijna niet verplaatsbaar is door eventuele windstoten. Het geheel is gemaakt uit een volledig absorberende kunststof. Wij willen daarmee de aankomstzone volledig uitrusten, maar ook op andere plaatsen kan de Race Barrier geïnstalleerd worden."

Een Race Barrier is 2 meter lang, 1,40m hoog en heeft een hellingsgraad van 70 graden. "Dat betekent ook meteen dat hij selfie-veilig is", lacht Xavier Ramon, CEO van Boplan.

Bondsvoorzitter wil overal dezelfde veiligheidsmaatregelen

Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische Wielrijdersbond (KBWB), juicht de nieuwe afsluitingen toe. "Dergelijke veiligheidsmaatregelen zijn alvast een stap in de goede richting", vindt Van Damme.

"De UCI zal binnenkort ook een bezoek brengen aan de firma Boplan om kennis te maken met de nieuwe Race Barrier, de paaltjes en de totems. Die laatste hebben we met de KBWB ook gebruikt op het BK. Wij willen die stelselmatig blijven gebruiken."

Van Damme pleit ook voor meer uniformiteit voor veiligheidsmaatregelen in de koers. "In het ene land doet men het zo, in het andere land anders. Dat zorgt soms voor verwarring in het peloton", vindt hij.

"Ik zou daarom graag naar een soort van uniformiteit gaan in de hele wereld van het wielrennen. Ideaal zou zijn mochten we in alle landen hetzelfde signaal krijgen."

"Ik weet dat dit heel gecompliceerd is. Elk land heeft de eigen wetten. Er worden soms verschillende kleuren van vlaggen gebruikt, seingevers hebben niet overal dezelfde bevoegdheden en noem maar op. Bij de UCI maakt men daar wel al werk van."