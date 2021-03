Di Maria gewisseld na overval op gezin, ook ongewenst bezoek bij Marquinhos

Vroeg in de 2e helft was te zien hoe sportief directeur Leonardo na een telefoontje op PSG-trainer Mauricio Pochettino afstapte. Enkele ogenblikken later werd Angel Di Maria gewisseld. Pochettino begeleidde zijn landgenoot met een arm over de schouder naar de kleedkamer.

Na de wedstrijd werd het tafereel duidelijk: brutale overvallers hadden ingebroken in het huis van Di Maria, terwijl zijn gezin gewoon thuis was. Het was trainer Pochettino die zijn speler daarvan op de hoogte gebracht had meteen na zijn wissel. Een geëmotioneerde Di Maria verliet in zeven haasten het stadion.

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe kreeg ook het gezin van ploegmaat Marquinhos tijdens de wedstrijd gewapende inbrekers over de vloer. De Braziliaan stond tegen Nantes wel 90 minuten op het veld.

"De situatie naast het terrein kan een uitleg zijn voor onze tweede helft", sprak coach Pochettino na de verrassende 1-2-nederlaag. "Het is geen excuus, maar voor de spelers gaat dit wel om meer dan voetbal. Zulke gebeurtenissen nemen de energie toch wat weg."