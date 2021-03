Coronagolf bij STVV wint aan kracht: 7 nieuwe besmettingen

Vanmorgen ondergingen alle STVV-spelers en stafleden die dagelijks samenwerken een coronatest. Bij 5 spelers en 2 leden van de technische staf was het resultaat positief.



Donderdag meldde de club al dat 2 spelers besmet waren met het coronavirus, vrijdag kwamen daar 3 spelers en een staflid bij. De besmette personen werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst.

Deze namiddag werden nog bijkomende testen afgenomen. De resultaten daarvan zullen morgen bekend zijn.

De eerstvolgende competitiematch van STVV is zaterdag tegen rode lantaarn Waasland-Beveren. In de aanloop naar die wedstrijd organiseert de club in samenwerking met de Pro League woensdag een laatste testronde.

"Alleen de resultaten van die test zullen een impact hebben op de wedstrijd van zaterdag", meldt STVV. "Ondertussen volgen de sportieve en medische staf de situatie op de voet en werken ze zo goed als mogelijk is toe naar de wedstrijd van zaterdag."