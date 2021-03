ATP-ranking: Medvedev doorbreekt na 16 jaar hegemonie van Big Four, Goffin 13e

De 25-jarige Medvedev, die zondag met het toernooi van Marseille zijn 10e ATP-titel op zak stak, loste Rafael Nadal af als runner-up van nummer 1 Djokovic. De Rus beleefde een geweldig najaar met titels in Parijs en op de Masters en zette dat begin dit jaar voort: hij won de ATP Cup met zijn land en bereikte de finale van de Australian Open.

Met zijn titel van zondag erbovenop staat hij logischerwijze op de 2e plaats. Nadal (ATP-3/-1), de Oostenrijk Dominic Thiem (ATP-4) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-5) vervolledigen de top 5.

Medvedev/Nadal was de enige wijziging in de top 10. De Spanjaard Roberto Bautista Agut klom 2 plaatsen naar de 11e plaats met zijn finale in Doha. Goffin, goed voor de 2e ronde in Doha, klimt van 14 naar 13.

De Georgiër Nikoloz Basilasjvili, die Federer een halt toeriep in Doha en uiteindelijk het toernooi won, wipte van de 42e naar de 36e plek.



Wat de Belgen betreft: Kimmer Coppejans is 168e (-3), Ruben Bemelmans 200e (+2), Zizou Bergs 327e (+1) en Michael Geerts 356e (-5).