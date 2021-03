"Roglic is niet plots een mindere renner omdat hij Parijs-Nice verliest"

Vorig jaar de Tour, zondag Parijs-Nice: is er wat aan de hand met Primoz Roglic? "Het is gewoon brute pech", meent José De Cauwer. "Al moet ik zeggen dat ik hem altijd wel wat nerveus vind in het peloton."

"Roglic kan geweldig tijdrijden en dalen, maar als het drummen en wringen is in het peloton, dan oogt hij wat onwennig. Hij is niet de grootste stuurman in het peloton. Maar dat heeft dan misschien ook weer niks te maken met wat er zondag gebeurd is."

"Is het stress? Het zou kunnen, al kan ik me moeilijk voorstellen waarom hij in Parijs-Nice stress moest hebben. Hij had al 3 etappes gewonnen en was leider. In de Tour was het een andere zaak. Daar zal de stress er toch wel voor iets tussengezeten hebben. Gisteren was gewoon pech."