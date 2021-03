Van Aert na beestachtige rit: "Daar word je zeker niet direct beter van"

Van Aert: "Fijn dat ik niet onderdoe voor meeste klassementsrenners"

Wout van Aert was een sportieve verliezer na de loodzware etappe over de muurtjes. "Ik was vandaag gestart met de gedachte om op z'n minst bij Pogacar te blijven en zelfs tijd terug te pakken op hem."



"Maar als je ziet hoe het hele pak uit elkaar valt, dan was het gewoon de wet van de sterkste vandaag. Het is geen schande om eraf gereden te worden door Pogacar."



"Die achterstand van 1'15" zal ik uiteraard niet meer goedmaken in die superkorte tijdrit van 10 kilometer en in de sprint van morgen. Ik sta nu wel afgezonderd tweede."



"Morgen is er nog een kans op een ritzege (sprint) en dinsdag (in de tijdrit) eigenlijk ook. Ik ben nu al 5 dagen volle bak aan het koersen. We doen gewoon nog 2 dagen rustig verder."

Van Aert houdt een goed gevoel over aan de bergritten in de Tirreno. "Pogacar was sterker dan iedereen. Maar voor de andere klassementsrenners moet ik hier niet onderdoen. Dat is fijn om vast te stellen."