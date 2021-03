Union viert en denkt al vooruit: "Zullen geen degradatiekandidaat zijn in 1A"

Union was dit seizoen ongenaakbaar in 1B. "Het Club Brugge van 1B? Daar wordt het wel eens mee vergeleken. We hebben een goed seizoen gedraaid en dit is zeker verdiend. De sterkte is vooral het collectief en in moeilijke momenten stonden we er mentaal."

"Dit is geweldig om mee te maken en dat best vroeg op het seizoen", zei topschutter Dante Vanzeir. "Ik heb er geen woorden voor. Door de coronamaatregelen kunnen we dit nu niet delen met de supporters, maar ik hoop dat ze genoten hebben voor tv. Wie weet komt er in de zomer nog een titelfeest."

Het seizoen in 1B is nog niet voorbij en Vanzeir heeft zelf nog een doel. "De topschutterstitel. Het grote doel is gehaald, maar dat is voor mij persoonlijk wel een ambitie. Of dit als revanche aanvoelt? Neen, dit jaar was een tussenstap. Ik kon hier spelen en ervaring opdoen. Dat heeft me goed gedaan. Hopelijk kan ik het volgend jaar ook in 1A."

Wat kan er volgend seizoen in 1A? "Alles kan, denk ik. Als je kijkt wat de andere 1B-teams nu doen in 1A, dat is geweldig. Hier en daar zal er nog wat gesleuteld moeten worden, maar we zullen geen degradatiekandidaat zijn. Met de juiste aanvullingen en misschien wat transfers kunnen we een mooi seizoen beleven."

Mazzu: "Een voorrecht om met deze groep te werken"

Wat is er nodig om de stap naar 1A succesvol te maken? "Beerschot, OHL en KV Mechelen, dat zijn voorbeelden. Maar ik wil nu nog niet over veranderingen spreken, dat is niet voor vanavond."

"Dit is fantastisch. Ik sta hier als een heel trotse en tevreden coach", klonk het bij trainer Felice Mazzu. "Dit was zeker niet onze beste match. Ik voelde spanning en emotie in de groep. Maar het is gelukt."

Van Der Heyden: "Dit maak je misschien maar een keer mee"

Ook speler Siebe Van Der Heyden was na de match dolgelukkig. "Ik besef het nog niet. Dat zal pas voor morgen zijn als ik wakker word."

"Ik ging vooraf uit van het ergste scenario. Maar we hebben het gedaan voor de supporters en voor iedereen. Dit maak je zelden mee, misschien maar een keer in je carrière. Ik wil nu van elk moment genieten."

"Ik kijk uit naar volgend jaar in 1A. Ik wou altijd mijn stempel drukken in 1A en dat is me tot nu toe nog niet gelukt. Nu krijg ik weer een kans en dat is voor mij heel speciaal. Ik wou dat echt bereiken. En nu lukt dat, met deze ploeg, dat is schitterend."

Wat is het geheim van Union? "We vechten en we lopen voor elkaar. En we hebben de technische kwaliteiten om het af te maken. We hebben de beste aanval en de beste verdediging. We waren dit seizoen bijna onklopbaar. Het is een fantastische club en het is spijtig dat de supporters er niet zijn. Hopelijk volgend jaar in 1A wel."