Lewis Hamilton fronst de wenkbrauwen: "Zijn nog niet snel genoeg"

Werk aan de winkel dus voor de wereldkampioen en Mercedes. "Het moet op alle vlakken beter", zei hij na afloop van de driedaagse op het circuit van Sakhir in Bahrein. "De auto is gewoon niet snel genoeg."

"Ik ben alleszins blij dat dit achter de rug is, want testen zeggen me niet veel. Racen, daar houd ik van, maar nu had ik toch graag enkele dagen langer de auto uitgeprobeerd."

Max Verstappen en Red Bull hebben het voorbije weekend wel overtuigd. Voor Hamilton is het dan ook duidelijk: hij voorspelt een "grote en lange strijd" met het energieke team.

Kommer en kwel was het nu ook weer niet voor Mercedes. Zaterdag topte Valtteri Bottas de beste chrono in Bahrein.

"De voorbije seizoenen hebben we ook wel eens geworsteld tijdens de voorbereiding. Tegen de eerste race hadden we veel progressie gemaakt", weet Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin, "maar nu wordt het zaak om elk detail te bekijken, op zoek naar extra snelheid."