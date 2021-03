La Gantoise verliest derde keer op een rij, Léopold wint en blijft leider

Dragons kon rekenen op de doelpunten van Henri Raes en Lucas Martinez. Leandro Tolini redde de eer voor de Gentenaars.

Leopold versloeg dankzij twee treffers van Tom Boon Racing met 2-1 en blijft groep A aanvoeren met 22 punten, voor Gent (18), Dragons (17) en Racing (12), dat een kruis moet maken over de halve finales.

In poule B speelden Waterloo Ducks en Orée 4-4 gelijk. Captain Philippe Simar scoorde voor het team uit Sint-Pieters-Woluwe pas in de slotminuut de gelijkmaker. Beerschot klopte Leuven met 4-1. De Watducks tellen in de stand 23 punten, voor Orée (20), Beerschot (14) en Leuven (11).

In de play-downs deelden Herakles en Daring (3-3) de punten. Braxgata won met 5-1 van Old Club en Antwerp kende geen moeite met Namen (6-0).

Braxgata voert de degradatiepoule aan met veertien punten en houdt Herakles (13), Daring (10), en Antwerp (9) achter zich. Namen (3) en Old Club (1) sluiten de rij.