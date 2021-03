Kim Clijsters speelt dan toch niet in Miami: "Komende weken pijn onder controle krijgen"

De tweede comeback van Clijsters wordt nog wat moeilijker. Amper 10 dagen geleden kondigde ze aan dat ze een wildcard had gekregen voor de toernooien van Miami en Charleston in de Verenigde Staten, maar ze zal niet op tijd fit raken en geeft forfait.

Ze maakte dat zelf bekend op Twitter. Ze vertelde ook dat ze een knie-operatie onderging in oktober, iets waar ze tot nu toe nog niet over gecommuniceerd had.

"Het was een kleine operatie aan mijn rechterknie om schade te herstellen die ik opliep doorheen mijn carrière. De revalidatie liep goed en ik was erg positief over mijn terugkeer."

"Daarna kreeg ik corona. De symptomen waren mild, maar het verstoorde wel mijn trainingsschema. Nu heb ik een paar weken intens getraind en weet ik dat ik niet sta waar ik moet staan om competitief te zijn."

Clijsters heeft toch nog wat pijn aan haar knie. "Dit is teleurstellend en erg frustrerend. Ik wist vanaf het begin dat deze comeback een moeilijk verhaal zou worden. En daar zijn dan nog eens externe factoren bijgekomen."

"Maar ik wil nog niet opgeven. Ik blijf knokken. De komende 3 tot 6 weken ga ik in behandeling om de pijn onder controle te krijgen. Daarna zal ik samen met mijn team bekijken wat onze volgende stap is."