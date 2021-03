Wout van Aert geeft niet op: "Logica is gerespecteerd, maar ik blijf het proberen"

"Ik zag de demarrage vrij snel aankomen"

Van Aert heeft de schade op de lastige slotklim van de vierde rit al bij al kunnen beperken. In zijn blauwe leiderstrui verloor hij uiteindelijk 45 seconden op ritwinnaar Tadej Pogacar, zijn achterstand in het algemene klassement is nu 35 seconden op de sterke Sloveen.

Hoe beleefde Van Aert de helse slotklim? "Eigenlijk ging het wel goed. Ik had gehoopt dat Ineos of UAE langer zouden controleren. Maar de ploegmaats waren snel weg en dan zag ik de demarrages snel aankomen.

"Dat was uiteraard niet in mijn voordeel. Maar ik heb niet hevig gereageerd en mijn eigen tempo gezocht. Dat zorgde er dan natuurlijk wel voor dat er naar mij gekeken werd. Ik heb echt 8 kilometer op mijn limiet moeten rijden. Het was de beste tactiek voor iemand met mijn mogelijkheden en ik ben wel blij met mijn prestatie."

Plots kwamen er van overal aanvallen. "Er was veel wind en dat maakt het gemakkelijker om aan te vallen. Had ik die blauwe trui niet aan, dan kon ik me sparen voor het eindschot. Dat was nu niet het geval. Er waren een paar jongens beter en heel veel jongens waren aan mij gewaagd. Zij konden wel afwachten, ik niet."