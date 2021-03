Uitblinker Van Rossom dirigeert Valencia naar belangrijke EuroLeague-zege

Valencia mikt nog altijd op de top 8 in de EuroLeague, die recht geeft op een ticket voor volgend seizoen. Met de komst van de Turkse topclub Fenerbahçe, de nummer 7 in de stand, moest er dan ook gewonnen worden.

De Spanjaarden domineerden de wedstrijd en hielden Fenerbahçe-sterren Nando De Colo en Jan Vesely relatief goed in bedwang. Met een ijzersterke defensie wist Valencia de Turken te beperken tot 52 punten. Het was van 2016 geleden dat Fenerbahçe zo weinig gescoord had in de EuroLeague.

De ster van de avond bij de thuisploeg was eens te meer Sam Van Rossom. De Belgian Lion bepaalde het tempo van de wedstrijd en dirigeerde zijn team naar een 66-52-overwinning. Van Rossom was de topschutter met 17 punten, plukte 5 rebounds, gaf 3 assists en liet ook 2 steals optekenen.

Dankzij de zege is Valencia nu de nummer 10 in de EuroLeague. De kloof met de top 8 bedraagt twee verlieswedstrijden.