Topturnsters in open brief: "Imago van ons en onze trainers wordt verwoest"

Het voorbije jaar was heel moeilijk voor ons. Eerst kwam corona, dan werden de Olympische Spelen uitgesteld. Dat we wel konden blijven trainen in Gent en nog altijd onze sportieve doelen hadden, heeft ons geholpen om die tegenslag te verwerken.



Tot dat fragiele evenwicht eind juli weer verstoord werd. Alle getuigenissen van de ex-gymnasten over grensoverschrijdend gedrag, dat was een enorme mentale klap voor ons.



Eerst dachten we nog dat het allemaal niks met ons te maken had, dat het behoorde tot het verleden, maar toch had het een grote impact op ons. Vooral omdat we in de media en op sociale media zoveel over ons hebben gelezen dat niet klopt.