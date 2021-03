Nummer 1 van de wereld past voor opnieuw olympisch golftoernooi

Dustin Johnson is de nummer 1 van de wereld, maar op 29 juli zal hij niet op de green staan van de Olympische Spelen in Tokio. "Het toernooi valt midden in een druk programma", legt de Amerikaan zijn beslissing uit. "Met de Spelen erbij zou ik nog meer moeten reizen."

Het olympisch toernooi begint anderhalve week na de British Open, een van de 4 toptoernooien in de golfsport. Meteen na de Olympische Spelen neemt Johnson deel aan de World Golf Championships. Daarna heeft voor de Amerikaan afspraken in de PGA Tour, gevolgd door de Ryder Cup.

5 jaar geleden wou Johnson wel deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio, maar uit vrees voor het Zikavirus trok hij zich in laatste instantie terug.

De Brit Justin Rose won goud in Brazilië. Onze landgenoot Thomas Pieters eindigde op de ondankbare 4e plaats.