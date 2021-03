Nicky Degrendele heeft zich mentaal herpakt: "Spelen in Parijs zal ik wel halen"

Degrendele: "Ik heb een heel moeilijk jaar achter de rug"

Degrendele focust zich in de eerste plaats op het EK baanwielrennen (23-27 juni). "Ik denk en hoop dat het EK niet zal worden afgelast. Als ik daar met goede benen en een goed hoofd aan de start sta, dan kan ik opbouwen richting het WK (in oktober). Maar dat is nog veraf."

"Nu gaat het weer goed. Mijn hoofd is er weer klaar voor, maar het is echt wel een heel moeilijke periode geweest."

"Het afgelopen jaar is heel zwaar geweest. Vooral mentaal. Er was niet enkel de competitiestop, maar ook de niet-selectie voor de Olympische Spelen. Ik ben daardoor beginnen te reflecteren."

"Tokio? Er is een beetje hoop, maar ik laat die niet te groot worden"

Degrendele, wereldkampioene in de keirin in 2018, wordt dit jaar 25. Voor de Spelen in Tokio heeft ze zich niet gekwalificeerd. Maar haar olympische droom blijft in leven.

"Door 2 rotjaren heb ik de Spelen in Tokio niet gehaald. Het puntensysteem maakte het mij niet eenvoudig. Ik moet op mijn eentje punten verzamelen voor België in de keirin, terwijl de andere landen bijna allemaal twee sprinters hebben."

"Maar ik heb daar vrede mee genomen. We moeten vooruit. Over 3 jaar vinden de Olympische Spelen opnieuw plaats, in Parijs. De Spelen zijn het uiteindelijke doel. Naar Parijs zal ik echt wel gaan", zegt Degrendele vol overtuiging.

Toch bestaat er nog een waterkans dat Degrendele naar Tokio mag deze zomer. Als er bijvoorbeeld rensters afzeggen met een blessure. "Er is een beetje hoop. Maar ik zal die hoop niet te groot laten worden. Stel dat ik dan toch niet mag gaan, dan word ik weer teleurgesteld. Dat wil ik echt niet."

"Deelname in Tokio zou wel goed uitkomen. Want als je piekt naar het EK, dan kan je je vorm doortrekken naar de Spelen een maand later. Stel dat ik in het beste geval mag gaan naar de Spelen, dan zal ik er klaar voor zijn."