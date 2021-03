Michel Wuyts: "Buitengewoon sterk van Van Aert, met beter team zat er meer in"

Wout van Aert heeft in de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico opnieuw voor een knalprestatie gezorgd. "Hij krijgt van mij de grootste onderscheiding, maar zijn team krijgt geen voldoening", zegt Michel Wuyts in onze Facebook Live.

"Van Aert bewijst dat hij kan functioneren als kopman in rittenkoers"

Op de slotklim in de Tirreno maakte Wout van Aert indruk in de groep der favorieten. Bij de regen aan aanvalspogingen bleef hij op kop sleuren om de schade te beperken. Uiteindelijk kwam Van Aert binnen op 45 seconden van Pogacar. "Als Van Aert over een betere ploeg beschikte in de Tirreno, had hij zijn achterstand kunnen beperken tot een seconde of 15", denkt Michel Wuyts. "Misschien had Van Aert zelfs nog dichter kunnen komen met een betere ploeg. Want als zijn Jumbo-Visma-ploegmaten Gesink en Foss het werk kunnen opknappen en Van Aert afzetten op 2 kilometer van de streep, dan heeft hij nog een demarrage in petto. Nu heeft Van Aert dat werk 11 kilometer lang allemaal zelf moeten doen." "Wat van Aert doet, is buitengewoon sterk. Als dit een examen was, dan krijgt hij van mij de grootste onderscheiding. Maar de ploeg krijgt geen voldoening."

Als Van Aert beter omringd zou zijn, kan hij dat kopmanschap nog beter uitspelen en nog dichter bij de ritzege komen. Michel Wuyts

"Van Aert heeft nu bewezen dat hij als kopman kan functioneren in een bergrit. Als hij beter omringd is, kan hij dat kopmanschap nog beter uitspelen en nog dichter bij de ritzege komen."

"Maar diegene die vandaag wint, luistert wel naar de naam Pogacar. Dat is geen sukkelaar, dat weten we ondertussen. Al had Pogacar het op het einde ook lastig en was hij veel bezig met Simon Yates."

"In beste geval pakt Van Aert 20 bonificatieseconden en dan is eindzege mogelijk"