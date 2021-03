Belgische reacties na koninginnenrit in Parijs-Nice: "Roglic steekt erbovenuit"

De Belgen hebben de koninginnenrit in Parijs-Nice mee kleur gegeven. Thomas De Gendt, Laurens De Plus en Dylan Teuns zaten in de vroege vlucht, Tiesj Benoot vergezelde de topfavorieten in de absolute slotfase. Bekijk hier enkele reacties van onze landgenoten.

Benoot: "Wou wel iets proberen, maar het zat er niet in"

Tiesj Benoot (Team DSM) opende in de slotfase de debatten. Uiteindelijk moest de Belg plooien bij de eindsprint van Primoz Roglic. "Ik zat eigenlijk à bloc. Ik wou wel iets proberen, maar het zat er niet echt in", reageert Benoot. "Ik heb een beetje last van mijn onderrug, maar ben blij dat ik dicht bij de favorieten eindig." Of hij nog kansen ziet morgen, kan Belg niet zeggen: 'Ik ga straks het parcours voor morgen eens bekijken, al denk ik dat het podium nog halen moeilijk wordt.' Na de 3e ritzege voor Roglic, weet Benoot dat er geen houden is aan de Sloveen. "Roglic steekt erbovenuit, simpel."

De Gendt: "Op de eerste klim heel hard gereden"

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) was een van de drie Belgen in de vroege vlucht. Hij zag ook dat medevluchter Gino Mäder net naast de ritzege greep. "Mäder had blijkbaar een goede dag, ik niet zo. Ik moest snel passen op het einde." "Het was ook lastig om in de vroege vlucht te raken. We hebben de eerste klim heel snel omhoog gereden en konden op geen enkel moment meer recupereren", besluit De Gendt.

De Plus: "Nog een paar koersen nodig voor beste vorm"

Laurens De Plus (Ineos) vergezelde De Gendt in de vroege vlucht. "Door het wegvallen van Porte en Hart was het plan van de ploeg om mee te gaan in de ontsnapping." "Op de eerste klim ging het snoeihard. Het was eens sterke kopgroep, een mix van verschillende types. Daarna beslist het peloton of je voorop blijft of niet. We hadden nooit een grote voorsprong, dus wisten al snel dat het niet zou lukken", reageerde De Plus. De renner van Ineos is op zoek naar zijn beste vorm. "Ik probeer elke dag mijn beste niveau te halen, maar ik ben er nog niet. Ik heb nog een paar koersen nodig om mijn beste vorm te halen. Vorig jaar heb ik een pak koersen gemist, nu is het goed dat ik wat koersritme opdoe voor de klassiekers."

Vanhoucke: "Mis explosiviteit voor aansluiting met de top"