Weekend Parijs-Nice ingekort, maar wel met 2 keer aankomst bergop

De organisatie van Parijs-Nice moet er zelf nog officieel over communiceren, maar de burgemeester van Nice verklapte al de nieuwe route in een Franse radioshow.

"De organisatie heeft me een plan B voorgelegd dat me aanvaardbaar leek, omdat het buiten de zone van de lockdown ligt", zegt Christian Estrosi. "Uiteraard zal het niet dezelfde uitstraling hebben als in Nice, maar het zijn mooie plaatsen uit de metropool die aangedaan worden."

De rit van zaterdag start nu in Le Broc in plaats van in Nice, voor de rest is het traject niet zo anders dan gepland, zij het wel korter (slechts 119 kilometer), maar dus nog altijd met de aankomst bergop naar Valdeblore La Colmaine.

Op zondag rijden ze in plaats van een lusje tussen Nice en Nice van Plan du Var naar Levens, twee plaatsjes net als Le Broc een 25-tal kilometer ten noorden van de Franse rivièra liggen. Ook deze etappe is ingekort, tot 92 kilometer. Er worden 3 rondes gereden met telkens de beklimming van de Côte de Duranus. De aankomst is ook bergop, zij het niet gecatalogeerd.