Wat voor club is Eupen? "Rustig en gemoedelijk, een beetje als Cercle Brugge"

Wantrouwen tegenover Aspire Academy?

"Het profijt voor Eupen is zeer groot. Zonder de investeringen uit Qatar zou eersteklassevoetbal in Eupen niet mogelijk zijn. De focus lag van bij het begin op de ondersteuning van de volledige vereniging, niet enkel op het 1e elftal. Er zijn heel wat initiatieven in de regio genomen, ook buiten het voetbal."

"De club is voor 100 procent in handen van Aspire Zone Foundation. De laatste jaren hebben getoond dat het om een goeie, betrouwbare samenwerking gaat", zegt Algemeen Directeur Christoph Henkel.

Eupen is een rustige stad in het uiterste oosten van België met ongeveer 20.000 inwoners. Het is ook de thuisbasis van de enige club uit het Duitstalige landsdeel van België in de hoogste voetbalklasse.

Zonder de investeringen uit Qatar zou eersteklassevoetbal in Eupen niet mogelijk zijn. Dat is heel duidelijk.

"Zonder de club had het vele jaren geduurd om dezelfde naamsbekendheid uit te bouwen. Tegelijk zorgt de club ook voor werkgelegenheid en investeert ze in infrastructuur, het stadion en in jeugdwerking. De club is een economische en een sociale partner."

De club verkoopt het als een "goednieuws-verhaal", maar hetzelfde geluid horen we bij de burgemeester. "Het is een club die zich de laatste jaren enorm ontwikkeld heeft en die de stad in de rest van het land bekend heeft gemaakt", vertelt Claudia Niessen.

"Op dat vlak is Eupen heel goed uitgerust. Ook de meertaligheid zal een rol gespeeld hebben. En het toenmalige niveau. We zijn toen in 2e klasse gestart met jonge talenten. Sportief was dat de juiste insteek."

Fiftyfifty kansen tegen Standard

“De Bundesliga als concurrent is geen probleem", zegt directeur Christophe Henkel. "De Bundesliga krijgt veel aandacht in deze streek, maar de voorbije jaren komt hier meer volk kijken."

"Het was niet dat ik dacht: "ik wil ooit heel graag voor Eupen spelen in mijn carrière, maar ik kan niets slechts zeggen over de club. Ik heb niet het gevoel dat de hele regio meeleeft met het voetbal, maar ergens is dat logisch door de nabijheid van Luik en de Bundesliga net over de landsgrens."

Eupen heeft geen grote aanhang, gemiddeld 3.500 fans bij thuismatchen voor de coronacrisis, maar wie supportert, is trouw en enthousiast. "Dit is een rustige en gemoedelijke club", zegt Peeters. " Een beetje te vergelijken met Cercle Brugge, mijn vorige club."

"We spelen thuis en de halve finale wordt gespeeld over 1 match. Standard speelt bovendien een wat gelijkaardig seizoen als het onze, dus ik denk dat de kansen fiftyfifty zijn", zegt speler Stef Peeters.

Sportief is Eupen ondertussen aan zijn 5e seizoen op rij in 1A bezig en zaterdag kan er een mijlpaal in de clubgeschiedenis bijkomen. Als Eupen op eigen veld Standard klopt, speelt het voor het eerst de bekerfinale.

Wat brengt de toekomst?

Alle hoofden bij Eupen staan momenteel op zaterdag, de dag van de halve finale. Op lange termijn is de vraag vooral wat de Aspire Academy zal beslissen. Blijven ze in Eupen of niet?

"Zonder investeerder zal deze club 1A niet meer aankunnen, net zoals

zoveel andere clubs afhangen van investeerders”, is Algemeen Directeur Christophe Henkel eerlijk.

"De idee vroeger was om jonge talenten bij Eupen te ontwikkelen. Maar daar is verandering in gekomen. De academie is gesloten, het talentenproject is stopgezet. We bereiden er ons nu op voor dat mogelijk Qatarese spelers naar hier komen om zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in Europa.”



De ambities van de Aspire Academy zijn inderdaad veranderd. De Qatarese eigenaars willen nu vooral spelers klaarstomen voor het WK 2022 in Qatar. Het contract met Eupen loopt tot dan. "Er is nog geen beslissing genomen of het daarna stopt. Ik denk dat een samenwerking met Aspire, los van het WK, kan. We zien wel hoe de dingen lopen."