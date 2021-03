Vincent Kompany: "Europees ticket kan ons financieel vooruit helpen"

"De waarheid is dat we tegen een sterke ploeg spelen. Een team met heel veel talent en kwaliteit. Een ploeg waar we het altijd moeilijk tegen hebben. Ook al wonnen we de twee vorige wedstrijden."

"Het is een andere wedstrijd", vertelde de T1 van Anderlecht op zijn persconferentie. "Niet alleen omdat het een bekerwedstrijd is, maar ook omdat Genk op dit moment anders speelt."

Voor een bekertriomf van paars-wit moeten we al terug naar 2008. Toen won Anderlecht voor de negende keer de beker. Maar nu dus eerst die halve finale tegen Genk dat dit seizoen al twee keer verloor van Kompany en co.

"Europees ticket kan ons financieel vooruit helpen"

De beker is en blijft ook de kortste weg naar Europa. "Ik denk dat de match van zondag nog belangrijker is dan vorige halve finales in de beker. Europees spelen is altijd een doel voor Anderlecht", zei Kompany.



"In onze huidige situatie kan elke verhoging van onze inkomsten ons vooruit helpen. Ik zeg niet dat we met kwalificatie voor Europa de toekomst gaan veranderen, maar het kan ons wel helpen met het waarmaken van onze ambities."

"Maar als we een seizoen beginnen, wordt er niet alleen over Europa gepraat. Het gaat dan ook over andere zaken. In de huidige context mogen we dat belang echter niet onderschatten."