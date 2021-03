Van Dijk overleeft sloopwerk rivalen en pakt 4e eindzege Healthy Ageing Tour

Van Dijk had dan wel de leiderstrui overgenomen van Jolien D'hoore in de tijdrit, maar de Belgische sprintster van SD Worx liet zich niet zomaar opzijzetten. In de slotrit koos onze landgenote al snel het hazenpad.

Voor D'hoore bleken de ontelbare beklimmingen van de VAM-berg in Drenthe te zwaar, zeker in het Nederlandse hondenweer. Maar ondertussen had ze wel al het gezelschap gekregen van onder meer haar ploeggenote Lonneke Uneken. De 21-jarige Nederlandse had een topdag en reed al snel virtueel in de leiderstrui rond.

Van Dijk moest uit haar pijp komen, maar werd ook in het kleine favorietengroepje bestookt door het veelkoppige monster van SD Worx, dat ook Amy Pieters nog aan de eindzege kon helpen.

Uneken mocht na een laatste inspanning op de VAM-berg het zegegebaar maken, maar hield toch niet voldoende seconden over om Ellen van Dijk nog te onttronen. Na een uitputtingsslag kon de ex-wereldkampioene tijdrijden haar 4e eindzege vieren.