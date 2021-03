Van der Poel: "Geluk dat Wout reageerde", Van Aert: "Er was geen weg terug"

"Ik wou niet dezelfde fout maken als gisteren", analyseerde Mathieu van der Poel de ontknoping.

"Ik denk dat ik vooral een beetje geluk had dat Wout (van Aert) reageerde toen er een gat op Zdenek (Stybar) viel."

"Ik was perfect gelanceerd vanuit die laatste bocht. De finish kwam vrij snel en het was man tegen man. Ik ben blij dat ik aan het langste eind trek."

"Ik had gisteren ook al het gevoel dat ik had kunnen winnen. Daarom was ik kwaad."

Van der Poel onderstreepte dat met een flinke schreeuw aan de finish. "Dat was ontlading omdat mijn ploeg zo hard gewerkt had. Ik was gebrand om het af te maken."

"Op 3 kilometer van de finish zat ik nog even vast door een valpartij, waarna ik een eerste sprint moest rijden."

"Ja, het is wel straf dat we nu met z'n drieën een rit gewonnen hebben. Dat is wel mooi", vertelde Van der Poel, die ook even met de wind speelde onderweg.

"Het was iets te veel draaien en keren, maar het was best lastig op de kant. Ik wilde de koers wat harder maken, want dan is mijn sprint beter."

Exact 37 jaar geleden won vader Adrie van der Poel een rit in de Tirreno. "Ah, echt? Oké, leuk. Ik zal hem een berichtje sturen", glimlachte de ritwinnaar.