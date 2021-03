Van den Brom: "Anderlecht is niet meer het Anderlecht van vroeger"

Genk en Anderlecht kruisten dit seizoen al twee keer de degens en telkens kwam paars-wit als winnaar over de streep. Het werd 1-0 in het Lotto Park en 1-2 in de Luminus Arena. Zondag moet het anders voor John van den Brom.

"We hebben in beide wedstrijden ons niveau niet gehaald", zei Van den Brom op de persconferentie. "In de eerste wedstrijd wilden we voor 8 overwinningen op rij gaan. Dat is niet gelukt."

"Thuis kwamen we goed uit de startblokken, maar daarna hebben we niets meer gedaan. Dat was een slechte wedstrijd van ons, maar het was ook een sterk Anderlecht. Een verdiende overwinning voor hen. Het zijn 2 leermomenten die we naar de wedstrijd van zondag kunnen meenemen. Derde keer, goeie keer."

"Natuurlijk kan je een derde keer verliezen, maar daar ga ik niet vanuit. De laatste wedstrijden van ons waren goed en ik denk dat we de stabiliteit weer gevonden hebben. Ik kijk alleen naar onszelf. We zijn klaar om zondag de strijd aan te gaan."