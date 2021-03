Super Bowl-ster Tom Brady (43!) doet er nog jaartje bij bij Buccaneers

Tom Brady wordt deze zomer 44, maar maakt er geen geheim van dat hij ervan droomt om zelfs na zijn 45e nog actief te blijven in het American Football. Meteen na zijn 7e eindzege in de Super Bowl, liet hij al uitschijnen te mikken op een 8e trofee.

Met een contractverlenging tot 2022 bij de Tampa Bay Buccaneers blijft die optie openliggen. Hij is de eerste quarterback die een contractverlenging krijgt bij de Buccaneers.

De 5-voudige MVP van de Super Bowl was het grootste deel van zijn carrière actief bij de New England Patriots, waarmee hij 9 keer de Super Bowl speelde. Nu begint hij aan zijn 2e seizoen in Tampa Bay.