Pieter Heemeryck na opgave in 70.3 Ironman Dubai: "Ik snap het zelf niet"

Na 1,9 kilometer zwemmen en 90 kilometer fietsen besloot Pieter Heemeryck om zich niet aan het loopparcours van 21,1 kilometer te wagen. "Het is voor mij gissen waarom het niet goed ging", zei hij na zijn opgave. "Ik had het gevoel dat ik goed was aangepast aan de temperatuur en alle tekenen waren ook goed."

"Ik snap het zelf niet. De trainingen in België waren super en met het zwemmen had ik nog een vrij goed gevoel, maar met het fietsen...", gaat de triatleet die als 15e uit het water kwam verder. "Ik denk dat het liep zoals ik las in het artikel van Sporza. Dat ik meer achteruit dan vooruit fietste. Dat gevoel kan ik alleen maar beamen."