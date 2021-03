Pieter Heemeryck geeft op in 70.3 Ironman Dubai, Emmanuel Lejeune eindigt 12e

Door de verwachte hitte in het Emiraat werd de start nog wat meer vervroegd in de ochtend. Heemeryck, sinds januari getraind door Frederik Van Lierde, kwam met heel wat honger en ambitie aan de start, maar de man met startnummer 1 kende geen te beste dag.

Vorig jaar was hij nog 2e in Dubai achter landgenoot Bart Aernouts. Nu kwam Heemeryck wel nog als 15e uit het water, maar op de fiets reed hij eerder achteruit dan vooruit, waardoor hij steeds verder achterop raakte. In de wisselzone naar de loopproef stapte hij uit de wedstrijd.

Emmanuel Lejeune werd zo de beste Belg. Samen met Heemeryck stapte Lejeune op de fiets, maar ook Lejeune zag de kopgroep uitlopen. Met een geweldige halve marathon, waarin hij de 3e tijd liep, kon hij evenwel nog heel wat plaatsen goedmaken.

Lejeune begon als 26e aan de halve maraton, maar 1u10'47" later finishte hij alsnog als 12e in 3u39'27". De zege was voor de Deen Daniel Bakkegard in 3u33'02". Seppe Odeyn eindigde net onder de 4 uur als 46e (3u59'19").

Bij de vrouwen was de winst voor topfavoriete Daniela Ryf uit Zwitserland in 3u56'54". Er waren geen Belgische deelneemsters.