Paralympic Awards 2020: Hoet, Monsieur en Vromant vallen in de prijzen

Vandaag zijn de Paralympic Sport Awards uitgereikt, de hoogste onderscheiding in ons land voor paralympische atleten. Het duo Griet Hoet en Anneleen Monsieur (vrouwen), Ewoud Vromant (mannen) en de 16-jarige Tatyana Lebrun (talent) vielen in de prijzen.

Vrouwen: Griet Hoet en Anneleen Monsieur

Griet Hoet en Anneleen Monsieur veroverden begin 2020 zilver en brons op het WK piste in Canada op hun tandemfiets. Ze werden vicewereldkampioen in de sprint (niet-paralympisch nummer) en veroverden brons op de 3km achtervolging. Hun Performance of the Year award was dus zeker verdiend. "Ik ben super blij", reageerde Hoet." We hadden maar 1 kans in 2020 om ons te tonen, want het is van januari geleden dat we een wedstrijd hadden. Daar hebben we kunnen blinken, dus dat belooft voor wat nog moet komen." "We hebben al enkele jaren na elkaar een medaille gehaald op de piste en we hopen dat te kunnen doortrekken naar de Paralympische Spelen. Ik vond het jammer dat er dit jaar door corona geen wedstrijden waren, maar anderzijds heeft het wel deugd gedaan om eens een langere periode langere trainingen te doen", vult Monsieur aan.

"We hebben uit een wedstrijdsimulatie gezien dat dat ons deugd heeft gedaan. Een jaar zonder wedstrijden maakt het extra spannend. We gaan onze tegenstanders pas op de Spelen in Tokio voor het eerst opnieuw tegenkomen. Ik hoop en denk dat een paralympische medaille zeker haalbaar is."

Voor Hoet en Monsieur naar de Spelen trekken, doen ze nog mee aan het wereldkampioenschap en twee wereldbekers, maar ze hebben ook een speciaal project in gedachten. Een aanval op het werelduurrecord. "Ik weet niet of ik daar al veel over mag zeggen, maar omdat onze focus op de tijdrit en niet op de wegrit ligt op de Spelen, gaan we proberen op deze manier een stap vooruit te zetten. Het is ook bij gebrek aan wedstrijden", zegt Hoet.

"De Spelen moeten een hoogtepunt worden. We zijn niet meer van de jongste dus voor ons moeten ze de Spelen zeker niet nog eens uitstellen. We zijn in goede vorm en klaar voor een zo hoog mogelijke podiumplaats."

Mannen: Ewoud Vromant

Ook al op het WK op de piste veroverde Ewoud Vromant goud op de 3 kilometer achtervolging. Meer zelfs, de wielrenner met een bovenbeenamputatie knalde naar een nieuw wereldrecord. "Een prijs als deze is altijd een leuke bevestiging en dat ik hem kreeg van Eddy Merckx is extra speciaal", was de eerste reactie van Vromant. Vromant trekt naar Tokio met als doelen de individuele achtervolging op de piste en de tijdrit. Vooral voor die eerste discipline zijn de verwachtingen na zijn wereldtitel bijzonder hoog. "Ik ga in elk geval met de ambitie voor een gouden medaille. Al ga ik er niet vanuit dat het makkelijk zal zijn, maar als wereldkampioen met een wereldrecord moet je die ambitie hebben." "Mijn selectie is wel nog niet binnen, dus ik moet me eerst nog kwalificeren via een van de twee wereldbekerwedstrijden. Ik heb gelukkig mijn trainingen op de piste en de weg kunnen blijven afwerken tijdens de coronaperiode. Ik ben dus klaar voor het nieuwe jaar."

Talent: Tatyana Lebrun

Tatyana Lebrun is een 16-jarige zwemster uit Stavelot, die verschillende afstanden combineert. Zij won in de categorie Talent van het Jaar. "Ik ben erg trots op deze prijs en het motiveert me enorm voor de toekomst. De woorden van Pieter Timmers emotioneerden me wel. Hij is een erg bekende zwemmer en erg snel ook. Als zo iemand je naam noemt, is dat erg leuk." "Of ik al iets kan laten zien op de Paralympische Spelen in Tokio? Dat weet ik niet. Ik zal er alles aan doen om te mogen gaan. Eigenlijk was mijn doel het EK in mei, de Spelen zouden voor mij enkel een mooie extra zijn. Mijn olympisch doel ligt eerder in 2024. Daar wil ik mikken op een medaille."

