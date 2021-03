Groenewegen maakt zich zorgen om zoontje: "In medische molen beland"

Groenewegen en vriendin Nine verwelkomden begin januari Mayson als hun eerste kindje. Het jongetje, dat 6 weken te vroeg ter wereld kwam, had woensdag een flauwte, geeft de Jumbo-Visma-renner vanmiddag op zijn sociale media mee.



"Hij is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Langer dan 3 minuten was er geen enkel contact met hem te krijgen. De eerste conclusies waren dat het een atypische koortsstuip zou zijn geweest."

Daar bleef het evenwel niet bij: "Toen het voorval zich nog geen 24 uur later weer voordeed terwijl hij geen koorts had, waren er meer onderzoeken nodig om te achterhalen wat het nou kan zijn."

"Momenteel zijn we dus in een medische molen beland. Aangezien Mayson zijn ademhaling vaak daalt, wordt op al het mogelijke getest. In deze gekke tijd op COVID, maar ook op het RS-virus en kinkhoest."

De kersverse ouders hopen snel op meer duidelijkheid: "En dat ons mannetje snel weer zijn oude gezonde eigen ikke mag zijn." De 2 krijgen veel steun van volgers binnen en buiten de wielerwereld.