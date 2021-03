Greg Van Avermaet : "Ik ben blij met mijn sprint en vijfde plaats"

Greg Van Avermaet had donderdag niet agressief genoeg gekoerst en dat wou hij vrijdag anders doen. "Net voor de slotkilometer moest ik nog een kleine inspanning doen om me goed te plaatsen voor die sprint, maar dat was nodig en een goede zaak, want je moest dicht zitten om een resultaat te sprinten."

"De ploeg heeft goed werk geleverd en bracht me in een goede positie. Jammer dat Alaphilippe een gat liet vallen op Stybar. Op dat moment zat ik nog in derde positie, perfect voor de sprint, maar toen verloor ik wat plaatsen."

"Wout van Aert dichtte het kloofje, maar ik zat wat te ver voor een beter resultaat. Toch ben ik tevreden, het was niet gemakkelijk om een resultaat te halen en ik word nog vijfde."

"Het was een moeilijke, nerveuze dag. Het tempo lag heel hoog, maar ik ben blij met mijn sprint en resultaat." En dat is een opsteker voor Van Avermaet, na een moeilijke Strade Bianche. "De conditie is zeker aan het komen."