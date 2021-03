Federer zegt af voor toernooi van Dubai: "Even terug naar training"

Deze week maakte Federer, die sinds de halve finale van de Australian Open 2020 niet meer speelde door een dubbele knieoperatie, een geslaagde comeback. Hij versloeg in een 3-setter de Brit Daniel Evans in de 2e ronde in Doha.

Gisteren in de kwartfinale was de Georgiër Nikoloz Basilasjvili ook na 3 sets te sterk, de Zwitser liet een matchbal liggen. Federer maalde niet om de nederlaag. Hij gaf na de match aan zich nog geen 100 procent te voelen. "Ik ben nog in een opbouwfase", klonk het logisch.

Het vraagteken achter het toernooi in Dubai volgende week nam hij gisteravond weg: "Het was super om terug te keren op de ATP Tour. Ik heb van elke minuut in Doha genoten. Maar ik heb beslist dat het beter is om weer even terug te keren naar de training. Ik zal niet meedoen in Dubai."