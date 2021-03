Eerste testdag brengt hoop voor Verstappen en zorgen(?) voor Mercedes

Van vrijdag tot en met zondag worden in Bahrein elke dag twee sessies gehouden van elk vier uur. Per sessie mag elk team één rijder zijn wagen voor het nieuwe seizoen laten testen. Eind deze maand, op 28 maart, begint het seizoen op datzelfde circuit van Sakhir.

Daniel Ricciardo zette de allereerste sessie naar zijn hand. De nieuwkomer bij McLaren reed de 5,412 kilometer in 1'32.203". Maar in de namiddagsessie deed Max Verstappen, die ploegmaat Sergio Perez nog even aan de zijlijn hield, nog een pak beter: 1'30"674.

Dat de Nederlander ook zonder problemen de meeste rondjes aflegde (139) met zijn Red Bull neemt alvast enkele twijfels over de nieuwe Honda-motor weg. En dat concurrent Mercedes wel wat problemen had op de eerste testdag, was een leuke extraatje voor de titeluitdagers.

Mercedes had de shakedown op donderdag niet benut en leek daar snel spijt van te hebben op de eerste testdag. Valtteri Bottas had problemen met de versnellingsbak en moest na 36 minuten naar binnen. Wereldkampioen Lewis Hamilton worstelde in de namiddag dan weer met zijn pedalen.

"Dit was geen goede start", besefte ook teambaas Toto Wolff. Maar twijfel niet: Mercedes, de voorbije seizoenen een toonbeeld van Deutsche Gründlichkeit, zal nog terugslaan.